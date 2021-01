L’informagiovani di Bra illustra il Servizio Civile Universale

L’Informagiovani del Comune di Bra propone un incontro informativo on line per presentare il bando del Servizio Civile Universale pubblicato a dicembre 2020 con scadenza il prossimo 15 febbraio.



Il Servizio Civile rappresenta per i giovani tra i 18 e i 28 anni un’opportunità di dedicare un anno del proprio tempo alla crescita personale, dando un contributo personale attivo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro paese.



L'incontro si terrà lunedì 25 gennaio alle ore 17 su piattaforma digitale.



Un referente della Provincia di Cuneo spiegherà come funziona il Servizio Civile Universale e come si presenta la domanda di partecipazione; successivamente I referenti dei progetti del territorio braidese illustreranno le caratteristiche di ogni progetto e le competenze richieste ai volontari. Per I progetti del Comune di Bra parteciperanno la Biblioteca civica, l’Ufficio Turistico, il Museo civico Craveri, il Museo civico di Palazzo Traversa, il Centro di aggregazione giovanile, l’Informagiovani e l’associazione “Piedi per Terra”; per gli altri progetti parteciperanno l’Associazione Slow Food, la Cooperativa sociale Progetto Emmaus, la Cooperativa sociale Alice e I Salesiani di Bra.



Per partecipare all’incontro è necessario prenotarsi presso l’Informagiovani telefonando allo 0172438241 o inviando una email a informagiovani@comune.bra.cn.it. Il link per accedere all’appuntamento sarà disponibile sulla pagina Facebook dell’Informagiovani e sul sito www.bragiovani.it o potrà essere richiesto via mail.