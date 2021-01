Monterosso Grana: saranno digitalizzati gli atti dello Stato Civile

L’attività si svilupperà tramite una fotografia sistematica dei volumi e di eventuali censimenti se presenti (ad es: 1848), archiviazione dei files in cartelle annuali suddivise per nascite, matrimoni, morti e censimenti, e digitalizzazione degli atti dello stato civile.

"Questa attività - spiega Mauro Martini - il sindaco consentirà in futuro una consultazione senza il pericolo di ulteriori deterioramenti dei fascicoli d’archivio, in particolare per quelli più antichi che versano in precarie condizioni, dove la consultazione diretta rischia di portare alla distruzione definitiva del documento, con relativa perdita di informazioni di carattere storico. Inoltre verrà garantito un accesso più semplice ed immediato alla consultazione per ricerche storiche o di tipo genealogico, ad esempio la ricerca delle origini da parte di emigrati che hanno perso traccia delle loro radici.

In altre esperienze, ad es. Castelmagno, questo lavoro, unito alle ricostruzioni genealogiche delle famiglie, è stato utile per la ricerca degli eredi di proprietà abbandonate (case o terreni) su cui si rendevano necessarie azioni da parte dell’autorità comunale.