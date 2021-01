Moretta: iniziati i lavori all’infrastruttura per la Fibra

Hanno preso il via i lavori di posa dell’infrastruttura dell’Internet veloce a Moretta da parte di Telecom.

In questa prima fase saranno due i cantieri previsti.

Il primo prevede l’adeguamento delle colonnine di distribuzione già presenti in paese. Si tratta di poco meno di una quindicina di postazioni, che dovranno essere aggiornate e implementate per permettere il nuovo servizio.

Il secondo cantiere, che procederà parallelamente al primo, consisterà invece nella creazione della nuova dorsale. Partirà da Crocera di Barge, dove è già arrivato il cavidotto principale con la fibra ottica. Da lì, attraverso la provinciale per Cardè, l’attraversamento del Po e del paese, e la provinciale per Moretta, sfruttando il più possibile gli impianti già esistenti, la dorsale raggiungerà le centraline di Moretta.

Terminato questo passaggio, potrà iniziare il cosiddetto lavoro “dell’ultimo miglio” ovvero il collegamento alle singole abitazioni e alle aziende che ne faranno richiesta.