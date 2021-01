Saluzzo, Servizi Civile: sette posti per giovani "protagonisti" attraverso la cultura

Protagonisti attraverso la cultura: mettersi a servizio della città, animando i musei e il nuovo polo socio-culturale «Il Quartiere» nell’ex caserma «Musso».

E’ questa l'opportunità che il Comune di Saluzzo offre a chi si candida per il bando di Servizio Civile Nazionale, pubblicato a fine dicembre, rivolto a chi ha tra i 18 e i 28 anni. Sono sette i posti disponibili, tutti all'interno del progetto «Fattore C(ultura)», inserito con altri 10 nell'ambito del programma «Educando ad una cultura inclusiva» della Provincia di Cuneo.

Ogni giovane selezionato sarà impegnato per un totale di 1145 ore annuali, indicativamente 20 ore alla settimana, su 5 giorni, per dodici mesi. E’ previsto un rimborso mensile di 439,50 euro, uguale a livello italiano.

«La scommessa è quella di integrare sempre di più il sistema culturale cittadino – dicono dal Municipio – facendo perno sui due luoghi che saranno protagonisti della Saluzzo dei prossimi anni: i musei civici e l'ex caserma Musso. In questo processo, i giovani saranno al centro dell'attenzione, ed i volontari del Servizio Civile potranno svolgere compiti fondamentali per affrontare la sfida che ci sta di fronte: fare della cultura in tutti i suoi aspetti il vero motore dello sviluppo della città». «Il Comune di Saluzzo - proseguono - da anni sta investendo molto sul sistema museale e sul polo socio-culturale che ospita la nuova biblioteca, ma oggi siamo di fronte a nuove opportunità che si aprono con il percorso di candidatura di Saluzzo come Capitale italiana della cultura 2024. Tutto il progetto punterà proprio sulle future generazioni, dai bambini ai giovani adulti».

Per presentare la domanda, gli aspiranti operatori dovranno usare la piattaforma «Domande on Line - DOL» all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

L'accesso è possibile in due modi: attraverso SPID(Sistema Pubblico di Identità Digitale) per i cittadini italiani, oppure con le credenziali fornite dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale per i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione Europea e gli stranieri regolari in Italia. In caso di necessità, si può chiedere aiuto per la compilazione della domanda consultando il sito realizzato dall’associazione «Solea» in collaborazione con la Provincia di Cuneo e altri enti e prenotare anche una consulenza individuale all'indirizzo: https://sites.google.com/soleaorg.eu/serviziocivileuniversale2020/home

La domanda va presentata entro le 14 di lunedì 15 febbraio. Successivamente ogni candidato verrà convocato per un colloquio conoscitivo. Per il progetto di Servizio civile nazionale del Comune di Saluzzo è necessario il diploma di scuola superiore e la disponibilità anche per alcuni giorni festivi e in orario preserale e serale