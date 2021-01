Santo Stefano Belbo piange l’avvocato Tortoroglio, ex assessore vittima del Covid

Diffusasi rapidamente in paese dalle prime ore di oggi (mercoledì 20 gennaio), ha suscitato grande cordoglio a Santo Stefano Belbo la notizia della prematura scomparsa di Massimo Tortoroglio, noto avvocato e figura molto conosciuta anche al di fuori dei confini della Valle Belbo.



Cinquantasette anni, il professionista nulla ha purtroppo potuto nella personale battaglia ingaggiata contro il Covid-19, che da alcuni giorni lo aveva costretto al ricovero al "Santissima Annunziata" di Savigliano. L’uomo si è spento in ospedale, dove vani sono risultati i tentativi di curare la polmonite causatagli dal virus.



A tracciarne un ricordo, l’ex sindaco Giuseppe Artuffo, che per un biennio, tra il 2001 e il 2002, lo ebbe al suo fianco come assessore con deleghe alla Cultura e all’Istruzione durante il primo dei suoi due mandati alla guida del paese: "Quell’esperienza – racconta l’ex primo cittadino – non fu fortunatamente la sola e nemmeno l’ultima che facemmo insieme. Eravamo coetanei e sin da bambini uniti da un’amicizia fraterna. Un rapporto nato sui banchi di scuola e proseguito negli anni. Condividemmo anche quella breve parentesi amministrativa: decise presto di rassegnare le proprie deleghe per alcune diversità di vedute con altri componenti della Giunta, ma nemmeno questo scalfì un’amicizia bella e sincera, e il mio ricordo di una persona che sapeva unire a un carattere gioviale e scherzoso un indubbio spessore umano".



Numerosi i messaggi di cordoglio che in queste ore ricordano il legale, che lascia la moglie Valeria Cout, preside dell’istituto superiore “Einaudi” di Alba dopo aver guidato per lungo tempo l’Istituto Comprensivo di Santo Stefano Belbo, e il figlio Alberto.



I funerali saranno officiati nella parrocchiale del paese venerdì 22 gennaio, alle ore 15. Il rosario domani sera alle ore 20.30 nella stessa parrocchiale.