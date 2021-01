Saviglianoricorda2021: le iniziative per la Giornata della Memoria e il Giorno del Ricordo

#Saviglianoricorda2021 con questo hashtag e numerosi eventi online il Comune di Savigliano celebra la Giornata della Memoria (27 gennaio 2021) e il Giorno del Ricordo (10 febbraio 2021).

Giornata della Memoria

All’Archivio Storico mercoledì 27 gennaio dalle 10 alle 20 sulla pagina Facebook “Centro della Memoria - Archivio Storico Savigliano” l’evento fotografico “#EbreiaSavigliano. Racconto per immagini de un’antica presenza”; venerdì 29 gennaio invece dalle 8.30 alle 10 si svolgerà la diretta online “Saviglianesi nel ghetto”, incontro didattico nell’ambito del progetto “Inedite narrazioni saviglianesi”.

Alla Biblioteca Civica, da mercoledì 20 a mercoledì 27 gennaio, “Consigli di lettura”: sui canali sociale della biblioteca saranno pubblicati consigli di lettura visione selezionati tra libri e DVD presenti in biblioteca. Chi non utilizza i canali social ma è iscritto alla mailing list, troverà i consigli di lettura nella sua casella di posta mercoledì 27 gennaio, mentre i lettori che prenderanno in prestito libri o dvd da martedì 19 gennaio troveranno un segnalibro dedicato alle letture consigliate per la Giornata della Memoria.

Giorno del Ricordo

L’Istituto Civico Musicale Fergusio, venerdì 5 febbraio alle ore 19.30 trasmetterà la diretta dal sito e dalla propria pagina Facebook, il concerto “Musica per il Giorno del Ricordo”.

Il Comune di Savigliano, celebrerà la data domenica 7 febbraio alle ore 11 con una diretta dalla pagina Facebook nel momento della deposizione della Corona presso il monumento in ricordo della tragedia delle Foibe e dell’esodo Giuliano-Dalmata (via Martiri delle Foibe fronte Multisala via Torino).

“Nonostante le difficoltà del momento che non consentono di organizzare eventi, ci sembrava importante ricordare questa giornate e trovare il modo online per ricordare una giornata significativa che va celebrata” commenta l’assessore alla cultura Petra Senesi.