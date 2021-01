Fossano in lutto per la morte di Carlo Barberis, ex titolare di macellerie

È morto ieri, martedì 19 gennaio, Carlo Barberis storico macellaio di Fossano. Un infarto ha stroncato la vita dell’84enne originario di Carrù.



Iniziò la sua vita da macellaio a soli 12 anni come garzone in una macelleria di Genova, poi il grande salto a Fossano in piazza Castello dove aprì il suo primo negozio. Nel 1979 Carlo e il fratello Renato aprirono la macelleria di via Marconi. Nel 2005 festeggiavano i 50 anni di attività.



Il negozio era noto anche fuori Fossano dove in molti apprezzavano la bontà della loro carne, in particolare della loro salsiccia. Oltre alla carne Barberis aveva un’altra passione: i colombi viaggiatori che allevava nella sua abitazione di via Argentera.



Ad agosto rimase vedovo della moglie Maria Maddalena Ariaudo. Carlo Barberis lascia le figlie Carla, Silvana e Adriana. Questa sera alle ore 19.30 verrà recitato il rosario, i funerali si svolgeranno domani 21 gennaio alle ore 10 nella chiesa del Sant’Antonio di Fossano.