Lutto a Castelletto Stura: è morto l'ex sindaco Elio Lombardo

Lutto a Castelletto Stura per la morte, avvenuta ieri 19 gennaio, di Elio Lombardo, ex sindaco del paese, che aveva guidato per due mandati, dal 2010 al 2014, oltre ad essere stato capogruppo di minoranza dal 2014.

Ex imprenditore edile in pensione, figura sempre presente nella vita del paese sia come amministratore sia come volontario, compito che svolgeva con grande impegno e dedizione. “Un uomo che ha lavorato sempre per il bene di Castelletto Stura” ricorda l’attuale sindaco Alessandro Dacomo.

Elio Lombardo lascia la moglie Piera, i figli Marco e Manuela e i nipoti. Funerali giovedì 21 gennaio nella chiesa parrocchiale di Castelletto Stura.