Variazione medici a Dogliani, Marsaglia e Murazzano: arriva la dottoressa Francesca Camardella

Dal 31 gennaio 2021 la Dottoressa Federica Ponzo cesserà l’attività di Medico di Assistenza Primaria con incarico provvisorio per l’ex ambito territoriale di: Murazzano, Marsaglia, Dogliani.



Gli assistiti in carico al sanitario dovranno effettuare la scelta di un nuovo medico di medicina generale recandosi dal 1 febbraio presso gli sportelli distrettuali muniti dei documenti necessari.



Si comunica inoltre che dal 1 febbraio si inserisce quale medico titolare di medicina generale la Dottoressa Francesca Camardella (tel. 392/9856777) che presterà la propria attività su appuntamento a Murazzano in via Roma, 34 (Lun 14,00 - 17,30; Mer 14,00 - 17,00; Giov 16,00 - 19,00; Ven 11,00 - 14,00 e Marsaglia Via del Municipio, 19 (Mar 14,30 - 16.30 ).



Gli assistiti che vorranno effettuare la scelta del Medico dovranno recarsi, muniti della tessera sanitaria, codice fiscale, e della delega, nel caso in cui non possa presentarsi il diretto interessato, corredata dalla fotocopia del documento d’identità presso i seguenti Uffici a decorrere dal 1 febbraio 2021.



In via eccezionale, considerato il periodo di emergenza sanitaria connessa al Covid-19, sarà possibile trasmettere via email le richieste di Scelta del Medico di Medicina Generale, unitamente ad un documento d’identità al seguente indirizzo: prenotazioni.ceva@aslcn1.it. o prenotazionicassa.mondovi@aslcn1.it



E’ inoltre possibile effettuare la scelta del nuovo Medico online sulla nuova applicazione "Il mio medico" presente sul portale "Salute Piemonte", accessibile con SPID, Carta Identità Elettronica o Tessera Sanitaria CNS.