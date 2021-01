Pian Munè di Paesana, arrivano a casa i fine settimana “a tema”

Ritornati in zona arancio i rifugi di Pian Munè proseguono la loro apertura no stop ogni giorno.

Per chi può raggiungerli, i rifugi della stazione invernale sono operativi con il servizio di asporto.

Per tutti, ogni giorno, è attiva la consegna a domicilio nella vallata, fino a Saluzzo e Pinerolo.

Per portare novità e un po’ di sapori speciali, Valter e Marta – i due fantasiosi responsabili della stazione - hanno organizzato i week end “a tema”.

Sabato 23 e domenica 24 gennaio sarà la volta del Menù trippa a 20 euro (flan di porri e patate, gnocchi al ragù, trippa e fagioli, dolce).

Sabato 30 e domenica 31 sarà invece la volta invece della tradizionale Bagna Caöda con menù a 20 euro (antipasti misti della casa, bagna caöda con contorni, dolce).

Per accontentare ogni tipo di palato saranno comunque sempre disponibili i menù classici e la possibilità di variazioni all’interno dei vari menù.

Menù polenta: antipasti misti, polenta e contorni (salsiccia al sugo e concia) e dolce a 20 euro.

Menù degustazione: antipasti misti della casa, primo a scelta (tra gnocchi alla toma, tagliatelle con sugo ai topinambour), secondo a scelta (tra brasato alla piemontese, cinghiale al civet) e dolce a scelta (tra bunet, creme caramel, torta di mele, torta pere e cioccolato, salame al cioccolato) a 20 euro.

Merenda sinoira: misto di piatti piemontesi a 15 euro.

La consegna avviene gratuitamente nei comuni di Ostana, Crissolo, Oncino, Paesana, Sanfront, Martiniana Po, Gambasca, Rifreddo, Revello, Envie, Castellar, Pagno, Brondello, Saluzzo, Barge, Bagnolo Piemonte, Cavour, Bibiana, Bricherasio, Osasco, Pinerolo (+ 3 euro per acquisti inferiori a 25 euro). Ordini oltre i 5 menù verranno consegnati anche in Comuni più lontani.

Per ricevere il pranzo sarà sufficiente ordina fino alle 11 del mattino. Per la cena l’ordine va effettuato entro le 17 del pomeriggio per ricevere.

Informazioni al numero 328.6925406 (anche tramite messaggio whatsapp).