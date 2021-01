2020: l'Unione Europea ha svoltato. Verso dove? – Webinar Gratuito venerdì 22 gennaio

Venerdì 22 gennaio alle 15 Franco Chittolina, presidente di Apice ed esperto in temi internazionali, terrà un Webinar dal titolo "2020: l'Unione Europea ha svoltato. Verso dove?"

Parlerà delle tappe salienti di questo 2020 che ha visto l’UE far fronte alle conseguenze sanitarie ed economiche della crisi da coronavirus, operando scelte senza precedenti e superando storici tabù, come quello del debito comune. All'emergenza sanitaria si sono aggiunti fatti come Capitol Hill, con la potenzialità di dare una svolta alla storia.

L'incontro ricalca i temi trattati nel quaderno “Europa anno zero: 2020 – la ripartenza” appena pubblicato e fa parte del progetto “Memoria Futura” finanziato dal Bando Nuova Didattica – Linea Educazione Civica – Memoria Storica della Fondazione CRC

Franco Chittolina ha lavorato per 25 anni a Bruxelles presso le Istituzioni europee (Consiglio dei ministri prima e Commissione poi), impegnandosi per il dialogo tra le Istituzioni comunitarie e la società civile. Dal 2005 lavora in Italia per portare l’Europa sul territorio piemontese, in particolare nella provincia di Cuneo.

Il webinar è nato come un momento di formazione per gli insegnanti ma, vista la rilevanza e l'attualità dell'argomento, verrà reso disponibile a tutti in streaming sui canali Facebook e Youtube del Cfpcemon.

Le modalità per partecipare saranno quindi due:

Senza registrazione collegandosi alla pagina

Facebook (https://www.facebook.com/watch/?v=217578713377474)

o al canale Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=pe0Rij-cw_Y) Cfpcemon

Iscrivendosi entro giovedì 21 (Link di iscrizione http://www.cfpcemon.it/it/course-details?ref=14757/ ) Solo in questo caso verrà rilasciato un attestato di partecipazione, i posti disponibili in questa modalità sono 50