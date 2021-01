APRO Formazione: iscriviti al corso di Alta Formazione sulla “CUCINA DELLA TRADIZIONE”

L’attenzione alle materie prime, il rispetto del paesaggio vitivinicolo e l’unione con una cucina innovativa, ma attenta alla tradizione, sono i cardini su cui si innesta l’offerta formativa di Alba Accademia Alberghiera. I percorsi di Alta Formazione per professionisti e startupper trovano la loro location ideale nel nuovo laboratorio di cucina a postazioni singole dotato di tecnologie all’avanguardia e ampi spazi di lavoro.

Alba Accademia Alberghiera è formazione eno-gastronomica e turistica ad Alba, città creativa Unesco per la gastronomia nel territorio di Langhe, Roero e Monferrato, e anche quest’anno offre diverse opportunità.

CUCINA DELLA TRADIZIONE è il corso di Alta Formazione su materie prime, preparazioni e tipicità enogastronomiche del nostro territorio. Il Direttore Tecnico e docente è chef Luciano Tona, del Bocuse d’Or Italy Academy, ma il corso in partenza si pregia della collaborazione di Associazione Commercianti Albesi, Consorzio Turistico Langhe Roero Monferrato, Ente Turismo Langhe, Monferrato Roero, Unione Regionale Cuochi Piemontesi . Pochi i posti ancora disponibili: il candidato ideale del corso, della durata di 600 ore di cui 240 nei ristoranti del territorio, è diplomato nel settore alberghiero o ha esperienza in cucina e desidera specializzarsi per entrare da protagonista nel mondo della ristorazione. Grazie al finanziamento del Fondo Sociale Europeo e della Regione Piemonte, il corso è GRATUITO e riservato a chi è in cerca di occupazione, CIGS o mobilità. I candidati dovranno superare un test di ingresso.

Alta formazione anche in ambito enologico con le certificazioni internazionali WSET di cui Alba Accademia Alberghiera è centro ufficiale. Corsi ed esami si tengono in lingua inglese. Sono aperte le prenotazioni per i primi tre livelli di certificazione che si tengono periodicamente nella sede di corso Barolo,8 ad Alba. Info e dettagli sono disponibili all’indirizzo http://bit.ly/WSET_Alba

