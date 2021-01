“Memoria del futuro”: il prossimo 27 gennaio un webinar organizzato dal Liceo Vasco-Beccaria-Govone di Mondovì

Si svolgerà il prossimo 27 gennaio alle ore 17.00 sulla piattaforma Google Meet (indirizzo https://meet.google.com/vrx-wubv-sxi?authuser=0) il webinar “Memoria del Futuro”, organizzato dal Liceo Vasco-Beccaria-Govone di Mondovì all’interno del più ampio progetto “Passaggio di Testimone”.

Quest’ultimo è promosso dal MIUR nell’ambito del “Piano Nazionale per la partecipazione alla vita scolastica e la promozione dell'educazione alla cittadinanza attiva” ed è coordinato dalle Associazione Culturali Geronimo Carbonò e Gli Spigolatori, in collaborazione con ForumSad. Svolgendosi in occasione della Giornata della Memoria, l’evento intende sottolineare l’imprescindibile centralità che i ricordi dell’Olocausto e di tutti i genocidi dimenticati rivestono nella costruzione della società del domani, rivolgendosi in particolare alle nuove generazioni.

L’iniziativa (che si può fregiare del patrocinio della Fondazione Gariwo, del Comune di Mondovì, dell’ANPI di Mondovì, dell’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea di Cuneo e della Delegazione di Cuneo dell’Associazione Italiana di Cultura Classica) è svolta in sinergia con Gli Stati Generali della Solidarietà e della Cooperazione Internazionale, con specifico riferimento al Sustainable Development Goal 16 “Peaceful, Just and Inclusive Societies", nella prospettiva che l'esercizio della memoria diventi appunto un elemento fondamentale per la genesi di comunità di pace.

Dopo i saluti introduttivi del sindaco della Città di Mondovì, Paolo Adriano, del dirigente del Liceo Vasco-Beccaria-Govone di Mondovì, Bruno Gabetti, e delle docenti Giuditta Aimo e Manuela Calvi, l’evento sarà animato da Giuseppe Mendicino (scrittore e biografo ufficiale di Mario Rigoni Stern), Gigi Garelli (direttore dell’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea di Cuneo), Vincenzo Curatola (presidente FORUMSAD, Consigliere CNCS Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale), Francesco Cataluccio (scrittore e saggista – Fondazione Gariwo), Simona Chiapparo e Alessandro Ingaria (Associazione Geronimo Carbonò) e Stefano Casarino, docente presso il Liceo Vasco-Beccaria-Govone di Mondovì, presidente della Sezione ANPI di Mondovì e della Delegazione di Cuneo dell’AICC.

Durante il dibattito, moderato da Valentina Sandrone e Gabriele Gallo dell’Associazione Culturale Gli Spigolatori, sarà proiettato un filmato realizzato dai ragazzi di seconda e terza Liceo Classico.

Per informazioni: assoc.spigolatori@gmail.com; 333.8670760.