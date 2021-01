Volley - Lpm Bam Mondovì "Alice nella squadra delle meraviglie." Tanase e la voglia di rivincita sul Montale: "Questa volta il nostro atteggiamento sarà diverso" (VIDEO)

La Lpm Bam Mondovì si avvicina a grandi passi verso l'impegno di campionato contro l'Exacer Montale. Sabato pomeriggio, infatti, le Pumine ospiteranno la squadra Emiliana di coach Ivan Tamburello, per quella che rappresenta l'ultima gara casalinga del Puma in questa "Regular Season".

Lpm che ha un "conto in sospeso" con Montale, che nel match dell'andata, disputato il 30 dicembre scorso, ha tirato un brutto scherzo alle Pumine, uscite clamorosamente sconfitte dal campo per 3-2. Comprensibile, dunque, la voglia di riscatto delle Rossoblù monregalesi, che tanto bene stanno facendo in questa prima fase di campionato.

A proposito di campionato, questo pomeriggio proprio il Montale è stato sconfitto per 3-1 sul campo della Sigel Marsala. Grazie a questo risultato, la squadra siciliana dell'ex pumina Ilaria Demichelis ha conquistato l'accesso alla Pool Promozione. I microfoni di Targatocn hanno raggiunto la talentuosa Alice Tanase, reduce da una straordinaria prestazione nel match contro la Futura Busto Arsizio (1-3).

La giovane schiacciatrice del Puma ha approfittato dei nostri microfoni anche per rivolgere un appello ai tifosi, invitandoli ad acquistare i biglietti della "Lucky Volley", la lotteria organizzata dalla Lpm, che quest'anno è legata al progetto della "Rete del Dono". Ecco l'intervista completa con Alice Tanase: