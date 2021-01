Si potano gli alberi in corso Dante a Cuneo, modifiche alla viabilità

Limitazioni alla circolazione e alle soste in corso Dante a Cuneo per potatura di alberi. L'intervento è in corso nell’isolato compreso tra Via XX Settembre e via Sella.

Per motivi di sicurezza e di viabilità, causa presenza del cantiere sul sedime stradale e conseguente ulteriore ristrettezza della carreggiata, saranno operative le seguenti modifiche alla viabilità: corso Dante “zona Stura” sia lato civici che dispari limitazioni temporanee alla circolazione e alla sosta nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 18,30 di mercoledì 20, giovedì 21 e venerdì 22 gennaio.