Volley femminile: Bosca S.Bernardo Cuneo, venerdì 22 amichevole "in famiglia" con diretta Facebook e Youtube

Dopo la pesante sconfitta subita a Bergamo sabato 16 e due giorni e mezzo di riposo la Bosca S.Bernardo Cuneo è tornata in palestra nel pomeriggio di martedì 19 per una sessione di pesi. Il finale della regular season riserverà alle cuneesi ben cinque impegni al Pala UBI Banca, dove finora sono arrivate soltanto due sconfitte con Zanetti Bergamo e Igor Gorgonzola Novara, e la sola trasferta di Busto Arsizio domenica 21 febbraio.

Domenica 24 gennaio è in programma l’undicesima giornata del girone di ritorno, nella quale la Bosca S.Bernardo Cuneo osserverà il turno di riposo. Per preparare al meglio la partita casalinga del 31 gennaio contro la Delta Despar Trentino, nella quale le biancorosse saranno chiamate a riscattare il brutto k.o. della gara di andata dello scorso 3 dicembre, venerdì 22 le cuneesi saranno protagoniste di una sfida in famiglia a ranghi misti al Pala UBI Banca.

Grazie a Isiline, partner tecnico dell’iniziativa, l’amichevole, a porte chiuse, verrà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Cuneo Granda Volley. A partire dalle ore 16 sarà possibile assistere al riscaldamento delle gatte, che indosseranno le divise da gioco ufficiali, e alle ore 16.45 prenderà il via il confronto tra le due formazioni, che verrà raccontato dalle voci di Paolo Cornero, responsabile marketing e comunicazione Cuneo Granda Volley, e Mario Pasquale, ormai prossimo al traguardo delle cinquanta partite della squadra biancorossa commentate dai tempi della Serie A2 ad oggi. A premiare l’MVP del match con un omaggio targato Bosca sarà Ivan Botta, amministratore delegato di Isiline Srl.

LE PAROLE DI PAOLO CORNERO, RESPONSABILE MARKETING E COMUNICAZIONE CUNEO GRANDA VOLLEY: «Proporre una sfida in famiglia visibile gratuitamente su Facebook e YouTube ci è parso il modo migliore per stare vicini ai nostri tifosi e dare ampia visibilità ai nostri preziosi sponsor prima di un weekend che ci vedrà ai box. Tornare in campo venerdì dopo il k.o. di Bergamo è il viatico ideale per un mese di febbraio in cui il Pala UBI Banca può e deve diventare il nostro fortino. Il nostro grazie più sincero va a Isiline, che fin dal primo momento ha sostenuto l’idea in maniera entusiasta, e a tutti coloro che a vario titolo contribuiranno alla realizzazione».

LE PAROLE DI IVAN BOTTA, AMMINISTRATORE DELEGATO DI ISILINE: «Siamo fieri di rendere possibile un’iniziativa che permetterà ai tifosi cuneesi, ormai lontani dal Pala UBI Banca da quasi un anno, di assistere gratuitamente a una sfida in famiglia tra le gatte. L’evento arriva alla vigilia dell’inizio del campionato nazionale di pallavolo femminile di Serie B2 per la Ubi Banca Bosca Cuneo, i cui due liberi Alice Gay e Rebecca Scialanca vestiranno la divisa brandizzata Isiline. Alla squadra guidata da coach Petrelli va il nostro in bocca al lupo per una ripartenza che è già una vittoria».