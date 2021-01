Arrivata a Levaldigi la Madonna di Loreto, proveniente da Genova prossima settimana sarà a Caselle

È arrivata oggi, 21 gennaio, in perfetto orario alle ore 12 la Madonna di Loreto all’aeroporto di Cuneo-Levaldigi. La madonna, proveniente dall’aeroscalo di Genova Cristoforo Colombo, farà una settimana di “scalo” nella provincia Granda per poi proseguire il Giubileo Lauretano a Torino-Caselle.



La leggenda della Madonna di Loreto, risale al 1296 ed è stata descritta nel 1465 da Pier Giorgio di Tolomei, detto il Teramano, che la lesse da una vecchia “tabula” risalente al 1300.



La storia narra degli Angeli che trasportano la casa della Vergine Maria da Nazaret - siccome la Galilea abbandonò la fede in Cristo e accettò quella di Maometto - a un castello chiamato Fiume, fino alla sua destinazione finale nel 1294: a Recanati. Gli angeli posarono la casa della Vergine in una selva la cui proprietaria veniva chiamata Loreta, da qui il nome della chiesa di “Santa Maria di Loreta”.



Questa leggenda spinse dunque papa Benedetto XV a nominare la Beata Vergine di Loreto “Patrona di tutti gli aeronautici”. Presente all’arrivo della statua anche il Vescovo Mons. Piero Delbosco che ha ritenuto un onore avere la “Madonna di Loreto” sul nostro territorio.



Esprime soddisfazione e orgoglio la direttrice dell’aeroporto di Cuneo Anna Milanese che non nasconde il bisogno di affidarsi anche alla fede in questo periodo di pandemia. “Questo aeroporto ha solo bisogno di fiducia, speranza e concretezza - commenta il Cavaliere Amilcare Merlo - sono molto contento, una manifestazione molto semplice in perfetto allineamento con la semplicità di questo aeroporto”.



“Il fatto che l’aeroporto di Cuneo-Levaldigi sia una delle mete del Pellegrinaggio Loretano è la conferma di come sia parte del network nazionale” conclude il presidente di GEAC Giuseppe Viriglio.