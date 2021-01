Backstage: giovedì sera, al centro della puntata, il turismo nel 2021. Conduce Gian Maria Aliberti Gerbotto

Il 2020 è stato un anno di grandi cambiamenti, sociali ed economici, difficile per diversi settori. Tra questi c’è sicuramente quello del turismo.

Con musei, gallerie, castelli, impianti sciistici ancora chiusi e un settore alberghiero che fatica tra chiusure parziali e aperture limitate, quale turismo ci aspetta quest’anno? Chi verrà in Granda e i Cuneesi dove potranno andare in vacanza?

Il 2020 è stato un anno drammatico anche per gli eventi e le grandi manifestazioni, ma gli attori del settore guardano con speranza per il 2021. Potremo dunque riavere kermesse come Vinum o Collisioni?

A fare un po’ di chiarezza e a raccontarci cosa sta succedendo nel mondo del turismo saranno diversi ospiti che interagiranno con il nostro conduttore Gian Maria Aliberti Gerbotto in collegamento online: Paolo Bongioanni, Consigliere regionale; Claudio Bogetti, presidente Barolo & Castles Foundation; Andrea Momberto, assessore al turismo Città di Saluzzo; Luigi Barbero, presidente Atl Langhe Monferrato e Roero; Maurizio Bosia, Very Net.

Se ne parlerà nella nuova puntata di Backstage, in onda giovedì sera alle 21 sul sito Targatocn, La voce d'Alba e le loro pagine Facebook.

In studio Gian Maria Aliberti Gerbotto condurrà trasmissione con interventi online da parte dei direttori delle principali associazioni di categoria di Cuneo per fare il punto su una situazione delicata, che interessa tutta la popolazione

Anche questa settimana, L'editoriale del banchiere Beppe Ghisolfi farà il punto sull'argomento specifico della serata, fornendo preziosi spunti di riflessione per il dibattito. E Danilo Paparelli chiuderà la trasmissione con la sua vignetta che sarà la sarcastica chiosa su quanto emerso dalla chiacchierata tra gli ospiti.

Le sigle di apertura e chiusura del programma sono state realizzate e composte da Enrico Sabena. La regia è di Raffaele Massano.