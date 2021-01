Battaglia di Nowo Postolajowka: nel Saluzzese un ricordo vivo in una cerimonia in forma ristretta per le norme anticovid

“Il triste periodo che stiamo attraversando non ci consente di celebrare con le consuete modalità i nostri caduti della Divisione Cuneense che 78 anni fa, nella battaglia di Nowo Postolajowka, avvenuta il 20 gennaio 1943, si sacrificarono in terra di Russia – commenta il presidente Ana Monviso Piergiorgio Carena- Pertanto ci si limiterà, domenica 24 gennaio, ad una cerimonia in forma strettamente ristretta, circoscritta ad un esiguo numero di partecipanti presso il monumento all'Alpino che non è tornato, in corso Giovenale Ancina.

Il programma prevede il ritrovo alle 10,30 con l’ alzabandiera, la deposizione di corona d'alloro e una breve allocuzione del presidente.

La messa che segue tradizionalmente al cerimoniale d'onore è rinviata a data da destinarsi "auspicando - continua Carena - di poterci presto ritrovare per continuare a perseguire il nobile obiettivo legato alla memoria verso chi “è andato avanti”.