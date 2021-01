Bra, passaggio di grado per cinque agenti della Polizia Locale

Ieri, 20 gennaio, si è celebrato San Sebastiano, patrono della Polizia Locale e compatrono cittadino. Gli eventi tradizionalmente organizzati in occasione della ricorrenza quest'anno si svolgono in forma ridotta, a causa dell'emergenza pandemica e del rispetto delle misure di prevenzione.



Non mancano comunque due consueti appuntamenti: la consegna del passaggio di grado ad alcuni agenti del Comando di via Moffa di Lisio dopo 10 anni di anzianità di servizio e la tradizionale conferenza di presentazione dei risultati dell'attività 2020 del Corpo di Polizia Municipale, in programma martedì 26 gennaio 2021 (su invito) in forma telematica.



Hanno ricevuto i nuovi distintivi di grado, alla presenza del sindaco Gianni Fogliato, del vicesindaco delegato alla Polizia locale Biagio Conterno e del comandante Mauro Taba, gli agenti Barra Carlo (da Ispettore a Ispettore Capo), Bruna Dalmasso, Carmine Molfese, Fabiola Bevilacqua e Michela Nicola (da Agente scelto ad Assistente).