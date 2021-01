Cavallermaggiore celebra la Giornata della Memoria 2021

In occasione del prossimo Giorno della Memoria, per commemorare le vittime della Shoà e della persecuzione nazifascista, l’Amministrazione comunale di Cavallermaggiore, la Biblioteca Civica “Nuto Revelli” e Cavalar - Coordinamento per la Memoria e la Storia di Cavallermaggiore, propongono alle classi dell’I.C di Cavallermaggiore alcune iniziative volte a informare, sensibilizzare e promuovere la riflessione sui drammatici eventi che segnarono la storia del Novecento.