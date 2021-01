Icardi: "L’ambulatorio mobile della Fondazione Ospedale esempio virtuoso di prossimità sanitaria"

«L’iniziativa della Fondazione Nuovo Ospedale Alba Bra, di Valerio Berruti e dei volontari che supportano l’equipe di operatori sanitari dell’Asl Cn2 è un esempio virtuoso della volontà e della capacità di unire le forze nel nome della sanità territoriale. Una funzione di prossimità che risulta strategica nel tracciamento del contagio Covid19, così come nella campagne di vaccinazione, nell’ottica di servizi sanitari sempre più vicini ai cittadini. Ringrazio di cuore i donatori e quanti stanno lavorando, a qualsiasi titolo, in questa direzione».



Così l’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi sull’iniziativa che dallo scorso 12 novembre vede l'ambulatorio mobile polidiagnostico donato all'Asl dalla onlus ospedaliera operativo sulle strade di Alba, Bra, Langhe e Roero grazie a un gruppo di volontari che supportano l'équipe di operatori dell'azienda sanitaria.



Donato grazie a "L’abbraccio più forte" dell'artista Valerio Berruti e ai 770 donatori che hanno creduto nell'iniziativa di raccolta fondi a sostegno dell'ospedale "Michele e Pietro Ferrero", il Fiat Ducato è attualmente a disposizione del territorio per ciò che riguarda la diagnostica Covid-19 (quale hot-spot per i tamponi), la campagna per la vaccinazione antifluenzale e pneumococcica e per la vaccinazione anti-Covid.



Dallo scorso 12 gennaio il mezzo viene anche utilizzato a supporto dello screening con tamponi rapidi antigenici che l’Asl Cn2 ha promosso presso le scuole del territorio. L’iniziativa punta a coprire progressivamente tutte le scuole che ne faranno richiesta.