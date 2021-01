Mondovì, al Sacra Famiglia in dubbio gli stipendi di gennaio. Cisl FP Cuneo: "Chiedere un anticipo delle rette ai parenti degli ospiti"

"Aumenta il suo debito e arranca con tanta fatica nel garantire il pagamento di quanto dovuto al personale, ai fornitori e alle cooperative che ivi sono presenti. Il mese scorso è riuscita a pagare un anticipo della tredicesima al personale (proprio su suggerimento della CISL FP e del CSA), anticipo che ora verrà saldato grazie a tre cittadini anonimi che hanno fatto altrettante donazioni mirate proprio ai lavoratori, a dimostrazione della loro gratitudine nei confronti di coloro che assistono e curano con grande dedizione e professionalità gli ospiti della casa di riposo, sostituendosi anche agli affetti dei parenti che non possono entrare nella struttura" - scrivono Flaviana Desogus per la CISL FP e Luigi Arace per il C.S.A. " Ora viene comunicato ufficialmente che sono in forse gli stipendi di gennaio che sembra siano condizionati ai finanziamenti regionali" .

"Siamo convinti che le famiglie degli ospiti capiranno il problema e sapranno aiutare concretamente le famiglie dei dipendenti, pensando all’impegno quotidiano che tali lavoratori dedicano ai loro cari anziani".

Il presidente Diego Bottero, contattato dalla nostra redazione è aperto al dialogo e spiega: "Il suggerimento è interessante, valuteremo la fattibilità dell'iniziativa, sono convinto che percepire lo stipendio per chi lavora con professionalità ed impegno, correndo giornalmente dei rischi per sé e per la propria famiglia, non possa essere messo in discussione. Purtroppo il momento è drammatico, le soluzioni, anche parziali, tardano a venire. Stiamo facendo tutto quello che dipende da noi, con l appoggio del comune e delle istituzioni. Il sindacato, pur con diverse sfaccettature, strategie, proposte si impegna al massimo , e di questa collaborazione costante non posso che esserne lieto".

La Cisl FP Cuneo e CSA si rivolge infine all'amministrazione, chiedendo un confronto: "Inoltre, proprio per comprendere appieno le gravi problematiche che attanagliano la struttura, chiediamo un incontro urgente con l’Amministrazione da tenersi al più presto, al fine di chiarire in modo definitivo e trasparente gli scenari futuri possibili sia per la “Sacra Famiglia” che per i suoi dipendenti."

Proprio in queste ore è arrivata anche la nota stampa dei consiglieri Giuseppe Aimo e Gianni Manuino del gruppo "Mondovì Oltre" che, in seguito all'approvazione dei ristori, chiedono di stanziare aiuti concreti per il Sacra Famiglia da discutere nel prossimo consiglio comunale.