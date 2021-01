Nicolò Musso (Alpi Marittime in Azione): "Nomina commissario un gran passo avanti, sia un punto di partenza per realizzare l'opera"

Finalmente dopo 3 mesi e mezzo dall’alluvione del 2 ottobre, che ha interrotto il collegamento con la Francia il governo ha finalmente nominato un commissario per sistemare ed ultimare il raddoppio del tunnel del Tenda.

Un gran passo avanti che però non deve essere un arrivo, ma un punto di partenza per realizzare l’opera nel più breve tempo possibile. Perché per Limone e per la vallata è fondamentale avere questa infrastruttura.



Tanti turisti e non solo percorrono questa via, una bella fetta di economia passa attraverso il Tenda. Ora come Comune di Limone Piemonte, dobbiamo continuare ad insistere affinché i lavori riprendano il prima possibile e come Gruppo di Alpi Marittime in Azione, grazie anche sicuramente al supporto dell’On. Enrico costa, vigilare che da Roma la burocrazia non rallenti ancora la riapertura di questo fondamentale cantiere.



Nicolò Musso Capo Gruppo di Maggioranza a Limone Piemonte e Coordinatore di Alpi Marittime in Azione