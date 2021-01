Prisco commissario per il Tenda, Uncem: "Si faccia in fretta e si faccia bene"

È stato inviato da Palazzo Chigi in Parlamento l'elenco ufficiale dei commissari previsti dal decreto Sblocca-cantieri del 2019.

Nicola Prisco di Anas è individuato come commissario per il lavori sulla Statale 20 del Col di Tenda.

Uncem Piemonte, con il presidente Roberto Colombero, auspica che si dia al più presto attuazione al Decreto per "l’avvicinamento dell’imbocco della vecchia galleria rispetto alla nuova e la realizzazione di un nuovo unico pontea doppio senso di circolazione", come riportato nel documento trasmesso dal presidente Conte al presidente Fico.

Sulla Statale 20, il progetto prevede la costruzione di una nuova canna mono-direzionale in direzione Italia-Francia di lunghezza pari a circa 3,3 km, mentre per il collegamento Francia-Italia è previsto l’ampliamento dell’attuale tunnel sino al raggiungimento delle dimensioni della nuova canna. Le due gallerie saranno collegate da by-pass pedonali e carrabili; sono altresì previsti interventi sulle viabilità di accesso al tunnel.

L’intervento è previsto nell'Elenco Opere Infrastrutturali di nuova Realizzazione 2007-2011, ed inserito nel Contratto di Programma 2009 per un importo complessivo di 209milioni 496mila euro, così finanziati: CdP 2007 per 28.390.530 euro, leggi 311/2004 e 266/2005 per 54.000.000 di euro, partecipazione Repubblica Francese (Accordo di Parigi 12/3/07) per 87.255.091,16 euro, CdP 2009 per 39.850.396,02.

Totale finanziamenti: 209.496.017,18 euro.