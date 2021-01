Ristori per la case di riposo, Mondovì Oltre: "Basta polemiche, uniti per sostenere la Sacra Famiglia"

" E' stata approvata ieri dal Consiglio Regionale la norma che contribuisce al 'ristoro' delle maggiori spese causate dal coronavirus alle Case di Riposo ed alle RSA. Un passaggio importante, anzi fondamentale e per il quale ringraziamo la Regione, che qualcuno la settimana scorsa ha provato a brandire come strumento politico nei confronti del Comune" - commentano Giuseppe Aimo e Gianni Mansuino , rappresentanti del Gruppo Consiliare "Mondovì Oltre - Liberali con Adriano" - " Noi ragioniamo, da sempre, in modo diverso e riteniamo che sia il momento per cambiare passo e lasciare da parte futili polemiche: l'obiettivo di tutti sia quello di sostenere la 'Sacra Famiglia' ".

"Auspichiamo che la prossima riunione del Consiglio Comunale sia la sede per testimoniare agli ospiti, alle loro famiglie, agli operatori del 'Sacra Famiglia', così come all'intera città questa unità, approvando la modifica al regolamento dei contributi che permetterà al Comune di erogare un sostegno diretto alla struttura. E' l'occasione, per chi siede in Consiglio, di dimostrare che lascia da parte le polemiche e si mette a lavorare e, per chi fa politica dalle colonne dei social, di provare a guardare un poco più in là del mero tornaconto elettorale" - concludono i Consiglieri.