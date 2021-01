Embargo russo, Coldiretti lancia l'allarme: "Bruciati 1,3 miliardi di export"

Negli ultimi sei anni e mezzo le esportazioni agroalimentari Made in Italy in Russia hanno perso oltre 1,3 miliardi a causa dell’embargo deciso da Putin che tuttora colpisce un’importante lista di prodotti europei con il divieto all’ingresso di frutta e verdura, formaggi, carne e salumi come ritorsione alle sanzioni dell’Unione europea. È quanto emerge da un’analisi di Coldiretti in riferimento alla minaccia UE di inasprire le sanzioni contro la Russia.