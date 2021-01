Monteu Roero, grave incidente coinvolge un ventenne di Guarene

Trasportato in elisoccorso al Cto di Torino per il grave politrauma subito, non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita il 20enne di Guarene che questa mattina (giovedì 21 gennaio), intorno alle 8, è stato suo malgrado protagonista dell’incidente stradale verificatosi nel tratto della Strada Provinciale 29 che collega Canale e Monteu Roero.



Per ragioni ancora da accertare il ragazzo ha perso il controllo della sua Renault Clio, andata a finire la sua corsa contro l'inferriata e lo spigolo di un’abitazione presente in quel tratto a bordo strada.



Immediati i soccorsi prestati al giovane dal 118 e dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Alba, che estratto il ventenne dalle lamiere dell’utilitaria lo hanno consegnato alle cure dei sanitari.

Sul posto anche i Carabinieri della Stazione di Canale, intervenuti per la regolazione del traffico lungo la Provinciale e i rilievi del caso.