Il credito contro la crisi da Covid: accordo Intesa Sanpaolo-Confcommercio per 300 milioni di nuovi finanziamenti

Confcommercio-Imprese per l’Italia e Intesa Sanpaolo hanno siglato un nuovo accordo per ampliare con ulteriori 3 miliardi di euro il supporto di 2 miliardi già varato nel mese di marzo 2020 per le imprese associate alla Confederazione.

L’accordo nazionale è già pienamente operativo sul territorio, dove la rete associativa di Ascom Confcommercio Torino e provincia e le filiali di Intesa Sanpaolo hanno coordinato la comunicazione alle Imprese e le modalità di collaborazione per fare arrivare agli operatori la liquidità necessaria per fronteggiare la crisi.

Nel dettaglio, Intesa Sanpaolo propone agli associati Confcommercio finanziamenti di 18 mesi meno un giorno, di cui 6 di pre-ammortamento, finalizzati anche ad anticipare i crediti di imposta che matureranno sugli affitti e finanziamenti fino a sei anni, con preammortamento di 24 mesi, per esigenze di liquidità a fronte della riduzione di fatturato. Le soluzioni di finanziamento potranno essere abbinate alle misure del Decreto Liquidità per l’accesso al Fondo Centrale di Garanzia e alla Garanzia Italia di Sace.

Il gruppo bancario italiano, inoltre, estenderà fino a giugno 2021 agli associati Confcommercio i benefici dell’accordo per accedere ai portafogli di finanziamento tranched cover del valore di 100 milioni di euro, per favorire gli investimenti e supportare la necessità di liquidità a condizioni vantaggiose, mentre sarà estesa a fine 2021 la convenzione che riguarda la restituzione delle commissioni sulle transazioni fino a 10 euro effettuate tramite POS Intesa Sanpaolo. Confcommercio e Intesa Sanpaolo si avvarranno inoltre del sistema dei Confidi attivando tavoli di confronto per declinare al meglio le iniziative sul territorio.

“Le particolari condizioni dell’accordo, con un costo di istruttoria particolarmente conveniente per le nostre Imprese associate, sono una risposta importante per consentire alle Aziende del commercio, della somministrazione, del turismo, pesantemente colpite dalle misure restrittive, di trovare la liquidità necessaria per far fronte all’emergenza e soprattutto per tornare ad investire, non appena possibile”, commenta Maria Luisa Coppa, presidente di Confcommercio Ascom Torino e provincia