Sigarette elettroniche: aumentano le vendite online

Al giorno d'oggi sono molti i servizi e i beni che è possibile acquistare online, grazie anche alla crescita del numero di portali che, a supporto o meno di negozi fisici, organizzano la propria "vetrina" con foto e descrizioni puntuali per guidare meglio il cliente.

Come è fatta la sigaretta elettronica

A differenza delle sigarette tradizionali, in una sigaretta elettronica non vengono bruciate sostanze che, a seguito del processo combustivo, possono risultare dannose.

Vi è, infatti, un serbatoio che viene riempito di liquido; passando per le resistenze del cosiddetto atomizzatore, esso si trasforma in vapore, dando così al fumatore l'impressione di avere tra le dita una sigaretta classica: alle volte, questi elementi vanno sostituiti in maniera costante per conferire maggiore longevità al prodotto.

Ovviamente, tutto questo procedimento necessita di una batteria, normalmente ricaricabili e al litio, per innescare la reazione.

Liquidi e aromi

Il liquido che viene vaporizzato è a base di glicole propilenico o glicerina vegetale. Il primo è un solvente normalmente usato in farmacia ma anche nella composizione di determinati alimenti ed è caratterizzato dalla sua capacità di consentire lo scioglimento adeguato di sostante in basi liquide.

La seconda, invece, si ottiene quando i lipidi vengono disciolte e le loro particelle suddivise (idrolisi) e spesso figura anche tra gli additivi alimentari. Circa il 10% del composto, poi, contiene semplice acqua.

Su questa base si possono aggiungere nicotina o aromi di vario genere: nel caso della nicotina, ovviamente, occorre sottolineare che la quantità varia a seconda delle miscele (di solito è riportata puntualmente sulla confezione) e si tratta di preparati spesso utilizzati dai fumatori per diminuirne man mano la quantità al fine di smettere di fumare.

In altri casi sono presenti invece aromi molto gradevoli, con nicotina o senza, che vanno dai frutti (ananas, agrumi, anice, albicocca e molti altri) al sentore di tabacco, senza dimenticare altri gusti peculiari e godibili quali il pistacchio, la vaniglia, le foglie, il burro di arachidi, il caramello, il cocco e persino la crema chantilly.

Da idea regalo a oggetto di stile

La sigaretta elettronica, fisicamente può variare molto nella forma e nel colore, pur emulandone una vera.

Sicuramente più grande per via delle vari parti che la compongono, con la sua base d'appoggio per la ricarica della batteria e magari completa di liquidi assortiti può essere un'idea regalo unica da fare agli appassionati del genere. Il kit completo, in particolar modo, è molto ricercato online dai neofiti che potranno, successivamente, sbizzarrirsi con aromi differenti tra loro.

Il design si può adattare sia al tipo di persona che la utilizza che persino al colore dei vari elementi dell'outfit: sottile o più spessa, dalle linee dritte o sinuosa, diventa quasi un oggetto di stile da sfoggiare senza rischiare di infastidire le persone vicine come può accadere con il fumo di una sigaretta vera.

Per quanto concerne le nuove tecnologie che vengono applicate, queste riguardano soprattutto la durata della batteria, i tempi stessi di ricarica, ma anche la capienza del serbatoio per un'esperienza che duri nel tempo.

Inoltre, si possono distinguere due categorie di fumatori di sigarette elettroniche: coloro che preferiscono il cosiddetto "tiro di guancia", ovvero più superficiale e atto a trattenere in bocca i vari aromi più a lungo, e il "tiro polmonare", che introduce il vapore nella respirazione più profonda e si emette velocemente. Nel primo caso, liquido e batteria durano più a lungo.