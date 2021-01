Nuovi medici di medicina generale a Cuneo, Busca e in val Maira

Dal 31 gennaio prenderà servizio quale medico titolare di medicina generale a Cuneo il Dr. Giovanni Milano (353/4219801 - giovanni.polpo@libero.it) che presterà la propria attività su appuntamento presso l’ambulatorio situato in Piazza Europa, 14 nei seguenti orari: lun 18.00 - 19.00; mar 8,30 – 9,30; mer 17,30-18,30; gio 8,30-9.30 e ven 8,30-9.30.

Dal 1 febbraio si inserisce invece quale medico titolare di medicina generale a Busca la Dr.ssa Valeria Avolio (392/0403563 - valeria.avolio@yahoo.it) che presterà la propria attività su prenotazione in c.so Giolitti, 33 con i seguenti orari e recapiti telefonici: lun 09.30 - 11.00; mar 15,00-16,00 – mer 9.30-10.30; gio 15.00-16.00 e ven 9.30-10.30.

Sempre il 1 febbraio inizierà l’attività di medico titolare di medicina generale in valle Maria la Dr.ssa Francesca Dutto che presterà servizio su appuntamento (377/9633152, mail: francydutta@libero.it) nei comuni di Stroppo (CN) –Frazione Bassura - Via Nazionale 30 presso la Casa di Riposo (lunedì 09.30 12.30 e venerdì 15.30 18.30); S.Damiano Macra (CN) – Via Via Roma 15 (lunedì 16.00 - 18.00 e venerdì 9.00 - 11.00); Acceglio (CN) – Via Borgo Villa 96 (martedì 09.30 - 12.30 e giovedì 15.30 17.00); Prazzo (CN) – Prazzo inferiore - Via Nazionale 20 (mercoledì 09.30 12.30 e giovedì 17.30 - 19.00).

Gli assistiti in carico a Dicembre al Dr. Ponte Carlo, seguiti per il mese di gennaio dal Dr Fissore, verranno assegnati d’ufficio alla Dr.ssa Dutto e pertanto non dovranno recarsi agli sportelli dell’ASL per la scelta del nuovo medico.

Per scegliere uno dei sanitari sopra citati o cambiare l’assegnazione d’ufficio prevista alla Dr.ssa Dutto l’assistito dovrà recarsi agli sportelli scelta/revoca medico il cui elenco è reperibile sul sito dell’asl CN1 alla voce www.aslcn1.it/assistenza-territoriale/lassistenza-sanitaria-di-base/iscriversi-al-sistema-sanitario-nazionale/dove-iscriversi/ambito-di-cuneo/

Si ricorda alla cittadinanza che in via eccezionale, considerato il periodo di emergenza sanitaria connessa al COVID-19, sarà possibile trasmettere via e-mail le eventuali richieste di Scelta MMG, unitamente ad un documento di identità al seguente indirizzo: segreteria.sportellocuneo@aslcn1.it Sarà inoltre possibile effettuare la scelta online se in possesso delle credenziali per l’accesso al Sistema Piemonte.