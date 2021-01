Tamponi e vaccini per i volontari della Croce Rossa Italiana di Busca

I volontari della Croce Rossa di Busca che lo hanno richiesto sono stati sottoposti ieri ad una prima tornata di tamponi rapidi per Covid19 eseguiti da infermieri, con il refertamento del medico della CRI Busca Jacopo Giamello, risultando tutti negativi. Un’altra serie di controlli sarà effettuata sabato prossimo, 23 gennaio. Intanto i volontari si stanno anche via via sottoponendo alle vaccinazioni anti Covid secondo l’ordine di chiamata dell’Asl CN1.