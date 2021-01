16mila euro percepiti indebitamente per tre anni tramite assegni sociali: condannato

È stato condannato ad un anno di reclusione A.M., uomo di origini algerine, che a partire dal primo gennaio 2016, anno dell'inizio dell’erogazione dell’assegno sociale, fino al 2018, ha continuato a percepirne gli utili indebitamente. Parte offesa nel procedimento, l’Inps.

Durante la ricostruzione resa al Tribunale di Cuneo, l’imputato, una volta presentata la domanda per l’erogazione dell’assegno sociale, aveva indicato Barge come luogo di residenza. Successivamente, si è reso irreperibile.

“Aveva un conto corrente destinato solo ad accrediti e prelievi di denaro. Dai controlli risulta che il denaro veniva versato mensilmente.” queste le parole di un maresciallo che ha effettuato gli accertamenti.

L’imputato, sottopostosi all’esame, ha dichiarato che non sapeva che lui non potesse tornare in Algeria: “Il Patronato non me l’aveva comunicato".

“Durante tutto il periodo dell’erogazione dell’assegno A.M. si trovava in Algeria. I visti sul suo passaporto lo confermano. La residenza fornita era fittizia. Inoltre, risultano prelievi bancari: il denaro mensilmente versato sul conto italiano dell’imputato veniva prelevato da un terzo e successivamente gli veniva spedito. Non si puó parlare di un atteggiamento negligente, ma menzognero” queste le parole del p.m. Alberto Braghin.