A 101 anni muore Valter Giaccone, l’appuntato scelto dei Carabinieri che visse la Seconda Guerra Mondiale

Novembre 2019: i vertici dell'Arma e dell'ANC insieme a Giaccone, per il suo 100esimo compleanno

Lutto a Paesana per la morte, a 101 anni, di Valter Attila Giaccone, appuntato dei Carabinieri in congedo.

Giaccone è morto ieri sera, all’interno della sua abitazione di via Agliasco, dove l’8 novembre del 2019 aveva festeggiato il traguardo del centesimo genetliaco. In quella data gli avevano fatto visita il Comandante provinciale dei Carabinieri di Cuneo, il colonnello Pasquale Del Gaudio, che gli aveva portato simbolicamente l’abbraccio di tutta l’Arma. Insieme al colonnello Del Gaudio, anche il capitano Giuseppe Beltempo, comandante dalla Compagnia dei Carabinieri di Saluzzo, il presidente ed alcuni membri della Sezione saluzzese dell’Associazione nazionale Carabinieri in congedo.

Giaccone, infatti, era socio onorario dell’ANC saluzzese.

Valter Giaccone, nacque l’8 novembre 1919 a Treville Monferrato, in provincia di Alessandria. All’età di 19 anni l’arruolamento nell’Arma e la successiva destinazione alla stazione dei Carabinieri di Ponte nelle Alpi, provincia di Belluno.

Nel 1939, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, venne mobilitato inizialmente per l’Africa e poi inviato sul fronte balcanico. Al termine del conflitto, rientrato in Piemonte, proseguì il suo impiego dapprima presso la stazione di Crissolo, poi a Settime d’Asti ed infine a Luserna San Giovanni, nel torinese.

Nel giugno del 1952, il matrimonio e, successivamente, la nascita dei figli. Papà di Elvio, il primogenito, anch’egli per tre anni al servizio nell’Arma, oggi Carabiniere in congedo, Giaccone si congedò il 9 giugno 1959.

Diversi sono stati i riconoscimenti e le decorazioni attribuitegli, tra questi la Croce di guerra al valor militare” e la Medaglia commemorativa per campagne belliche.

In occasione dei 100 anni, Giaccone aveva ricevuto dal colonnello Del Gaudio il “crest” dell’Arma dei Carabinieri, con una lettera del comandante generale dell’Arma, il Generale di Corpo d’Armata Giovanni Nistri.

Nistri aveva espresso a Giaccone sentimenti di “sincera gratitudine per l’onorato servizio reso nell’Istituzione, in un periodo di profondi sconvolgimenti causati dalla guerra in atto”.

Alla lettura di tali parole, palpabile era stata la commozione dell’anziano Carabiniere dopo una vita fortemente imperniata dal senso del dovere, dai grandi valori, dalla rettitudine.

Ma al tempo stesso caratterizzata, negli anni, dalla semplicità.

Il rito esequiale si svolgerà sabato 23 gennaio, alle 10, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria, a Paesana. Per espressa volontà del defunto, no fiori: le offerte saranno devolute all’Ente assistenziale degli orfani dei Carabinieri.

L’Associazione nazionale Carabinieri in congedo di Saluzzo ha espresso un messaggio di vicinanza alla famiglia Giaccone.