"Non ci piace l'idea che i problemi di Crissolo riguardino solo Crissolo: non continuiamo a far finta di niente"

In alto, Aldo Perotti e Fabrizio Re, vicesindaco e sindaco di Crissolo. In basso, da sinistra, Fabio Gottero, Sergio Beccio e Marisa Argento: l'opposizione di Paesana

Sull'uscita di Crissolo dall'Unione montana dei Comuni del Monviso, ci giungono alcune riflessioni del gruppo consiliare di minoranza di Paesana.

Lunedì, in un Consiglio comunale ad hoc, l'Amministrazione crissolese - all'unanimità (unica assente Elisa Tarasco) - aveva approvato la mozione proposta dal sindaco Fabrizio Re, optando per il recesso dall'Ente.

La motivazione - ufficiale - era stata ricondotta alla questione degli usi civici, e ad una sentenza del Tar, che ha sottolineato come la competenza sia in capo alle Unioni, qualora un Comune ne faccia parte.

Passati alcuni giorni, ecco le riflessioni di Fabio Gottero, Sergio Beccio e Marisa Argento, che pubblichiamo integralmente.

"Abbiamo letto con attenzione le motivazioni che hanno condotto Crissolo ad abbandonare l'Unione Montana.

Alcune le possiamo comprendere e giustificare. Altre ci lasciano perplessi.

Comprendiamo le esigenze contingenti e procedurali legate alle vertenze in corso. Ci lasciano invece perplessi alcuni passaggi dove sembra trasparire un senso di deresponsabilizzazione e soprattutto l'idea (che non condividiamo) che l'Unione non possa farsi carico di un problema grande come quello degli usi civici.

Non ci piace l'idea che i problemi di Crissolo riguardino solo Crissolo e non l'intera valle. Perché ragionando così potremmo pensare che anche le questioni relative a Paesana (pensiamo ad esempio alle aziende presenti sul territorio paesanese) riguardino solo Paesana.

Non ci piace la prospettiva che oggi siano gli usi civici a dover riguardare un solo comune. Domani potrebbe essere il turismo piuttosto che lo sviluppo dell'agricoltura, dei trasporti, del lavoro. Perché ogni singolo Amministratore potrebbe essere legittimato a pensare che questi problemi riguardino solo il proprio Comune.

Avevamo molte perplessità iniziali sull'Unione.

Ma, una volta formata, ci siamo illusi che potesse portarci lontano senza ostacoli. Sarebbe dipeso solo da noi. Solo dal fatto di "credere" alle cose che avremmo dovuto fare.

E invece, in un modo o nell'altro, qualcosa è andato storto.

Siamo a un momento cruciale della nostra storia di valle. È il momento di discutere cosa vogliamo fare e dove vogliamo andare. È il momento di chiedersi se sia giusto collaborare oppure se sia meglio andare ognuno per la propria strada.

Ed è il momento di capire, nel caso volessimo continuare a collaborare, se sia davvero l'Unione il luogo ideale per farlo. È per questo che riteniamo necessario che l'argomento venga affrontato al più presto nelle opportune sedi (i Consigli comunali di ogni singolo paese di valle, a partire da quello di Paesana di cui facciamo parte).

Dobbiamo farlo in maniera urgente. Perché non c'è tempo da perdere.

E soprattutto perché non possiamo continuare a far finta di niente".

Firmato: Fabio Gottero, Sergio Beccio e Marisa Argento.