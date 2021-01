MECCANICO su MACCHINE UTENSILI a DRONERO

Dopo la terza media, per assolvere l'obbligo formativo, scegli la qualifica triennale!



Diventa Meccanico su Macchine utensili.



Corso gratuito, utilizzo di Ipad e non di libri, molte ore in laboratorio con utilizzo di tecnologie innovative: macchinari a controllo numerico, stampante 3D, robot.



Troverai lavoro nel settore meccanico, come manutentore o operatore a CNC.



Al termine del percorso di qualifica gli allievi possono proseguire gli studi frequentando il IV Anno di diploma di formazione professionale per Tecnico per la programmazione e gestione di impianti di produzione (erogato in Duale con 550 ore di alternanza in azienda).



Dopo il IV Anno ed un eventuale V anno presso un Istituto di Istruzione Superiore di Stato, vi è infine l'opportunità di accedere alla Specializzazione per Progettista Meccatronico che vanta attualmente un tasso di occupazione del 100 %.



Il corso è erogato con il sistema duale che, nel primo anno, prevede l'esperimento dell'Impresa simulata, attraverso un contesto lavorativo animato dagli allievi della durata di 400 ore a cui fa seguito nel secondo e nel terzo anno un periodo di tirocinio presso aziende del settore. Nei nostri percorsi è inoltre prevista la presenza di un Tutor, che segue, aiuta e motiva i nostri ragazzi, portando avanti un dialogo continuo con le famiglie.



AFP, con il servizio al lavoro, ti cerca opportunità lavorative in aziende del territorio.



Prenota la tua visita al numero +39 0171 918027



Oppure scrivi a Laura Demaria laura.demaria@afpdronero.it



www.afpdronero.it