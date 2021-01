Sci alpino: Bassino 42^nella seconda prova di Crans Montana

Kajsa Vickhoff Lie ha registrato il miglior tempo nella seconda e ultima prova in vista della discesa femminile di Cran Montana in programma venerdì 22 gennaio che ha trovato nella zona centrale del tracciato qualche folata di vento che ha mischiato le carte.

La norvegese ha fermato il cronometro sul tempo di 1'29"92 e precede di 30 centesimi la statunitnse Breezy Johnson. Terza posizione di giornata per Sofia Goggia, staccata di 41 centesimi ma pienamente in controllo della situazione, così come Federica Brignone che ha concluso con il nono tempo.

Seguono una buona Nadia Delago undicesima, Laura Pirovano 14sima, Elena Curtoni 17sima, Francesca Marsaglia 21sima, Marta Bassino (che sarà al via delle gara di venerdì) 42sima e Roberta Melesi 53sima.

Marta Bassino alla FISI: "Mi sono presa un giorno in più di riposo perchè avevo biogno di tirare il fiato dopo le due vittorie di Kranjska Gora. Venivo da un periodo abbastanza intenso perchè ero partita da casa il 3 gennaio e fino a domenica scorsa è stata lunga, vedere i miei familiari per qualche ora mi ha fatto bene. Venerdì sarò in gara, poi vedremo in base alla prestazione se sarà il caso di gareggiare anche sabato, prima del supergigante di domenica. La pista è molto bella, c'è un piano centrale pianeggiante dove devo difendermi e oggi ho pure trovato abbastanza vento, era importante mettere il piede in pista per capire alcun passaggi e rifinire il tutto a video, con l'obiettivo di tirare fuori una buona prestazione"

Il programma sulla pista elvetica prevede un'altra discesa sabato 23 gennaio, mentre domenica 24 toccherà ad un supergigante. La classifica di specialità vede al comando Goggia con 280 punti davanti a Corinne Suter con 220.