Buon compleanno Madre Elvira: oggi la fondatrice della Comunità Cenacolo compie 84 anni

“Tanti auguri di buon compleanno alla carissima Madre Elvira da tutta la Diocesi di Saluzzo”. Il messaggio in rete arriva dal Vescovo Cristiano Bodo.

Rita Agnese Petrozzi, meglio conosciuta come Madre Elvira, è nata a Sora, in provincia di Frosinone, il 21 gennaio 1937. A 19 anni entra in convento a Borgaro Torinese, presso le Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret, dove da Rita Agnese diventa suor Elvira.

Il 16 luglio del 1983, festa della Madonna de Carmine, aprì in via San Lorenzo, sulla collina di Saluzzo, la Comunità Cenacolo, in una villa diroccata concessa dal Comune.

Oggi le case della Comunità sono oltre 70 sparse in 19 paesi del mondo, in un cammino fraterno "dalle tenebre alla Luce". Ogni anno si ritrovano sulla collina di Saluzzo per la “Festa della vita: un grande incontro internazionale di fede, lode e gratitudine per celebrare la fondazione. Come riporta il sito internet, la Comunità Cenacolo “non è solo un’opera sociale o assistenziale, ma è soprattutto una "famiglia" fondata sulla fede, dove l'uomo ferito può incontrare un amore che lo accoglie gratuitamente, lo aiuta a guarire le ferite, lo sostiene e lo guida per ritrovare la Via della Verità, un amore esigente che lo educa alla bellezza della Vita vera”.