"Juden Hier": i monregalesi di Coffee and History tornano sulle tracce della storia per non dimenticare (VIDEO)

Si avvicina il 27 gennaio, il "Giorno della Memoria" e per non dimenticare, i monregalesi del blog "Coffee and History" ripropongono in questi giorni un video per spiegare il significato delle parole "Juden Hier" ("ebrei qui").

"Il video era nato in seguito alla scritta antisemita comparsa lo scorso anno a Mondovì sulla porta di casa di Aldo Rolfi (figlio della staffetta partigiana Lidia Rolfi, ndr)" - spiega Maddalena Barale, membro del team oggi composto da Ettore Poggi, Roberto Rossetti, Andrea Ghiglia e Maria Perla Pirra - "Proprio in questi giorni sui giornali è stata riportata la notizia della richiesta di archiviazione per l'indagine volta a scoprire gli autori della orrenda scritta "juden hier", così abbiamo deciso di riproporlo, nella speranza che tutti possano comprendere la gravità di queste due parole".

La città aveva risposto con una commossa e partecipata fiaccolata, al termine della quale, Aldo Rolfi aveva letto alcuni estratti dal libro della mamma. I monregalesi di Coffee and History, grazie allo storico Roberto Rossetti, spiegano e approfondiscono il significato storico e l'origine della scritta che, all'inizio degli anni '40 in Germania e poi nei territori occupati, i nazisti scrissero sui negozi appartenenti a persone di origine ebraica.