Volley: i ragazzi del settore giovanile del Villanova\VBC Mondovì riprendono gli allenamenti

Dopo due mesi circa di assenza forzata dai campi, ossia dopo il DPCM di inizio novembre, quando erano state chiuse le porte delle palestre, nella prossima settimana gli atleti e lo staff del Settore giovanile del VILLANOVA/VBC MONDOVI’ riprenderanno a pieno ritmo gli allenamenti in presenza.

“Ovviamente – commenta il responsabile del settore giovanile monregalese Brunello Prette - siamo estremamente contenti di poter finalmente riprendere a pieno ritmo gli allenamenti in presenza, ripartendo dalla sicurezza in palestra, dalla serietà e dall’ entusiasmo dei nostri ragazzi e delle loro famiglie, che in questo periodo di pausa forzata si sono dimostrati affamati di sport e di relazioni con gli altri compagni di squadra. Appena è stato possibile ci siamo attivati perché i ragazzi potessero tornare in palestra per allenarsi e svolgere attività motoria. La nostra priorità è quella di ripristinare, per quanto possibile, una certa qual normalità nella quotidianità dei nostri atleti. Continuiamo a monitorare la situazione con le istituzioni sportive e civili al fine di poter garantire la massima sicurezza sia agli allenatori che ai ragazzi. Da sempre il nostro obiettivo è la formazione e la crescita sia umana che sportiva degli atleti del nostro vivaio: crediamo fortemente nei valori dello sport e speriamo in un lento e graduale ritorno alla normalità in tutti i campi e sotto tutti gli aspetti.”

Intanto la FIPAV Regionale ha reso noto il nuovo calendario della Serie C maschile, che prenderà il via sabato 6 febbraio, allorquando la compagine monregalese allenata da Massimo Bovolo e Loris Ferrero giocherà a Savigliano alle ore 20.45. Gli altri gruppi, ossia quello allenato da Mario Turco e Sara Durando (Serie D/U.19), quello allenato da Loris Ferrero (I Divisione), quello allenato da Diego Marchisio (U.17), quello allenato da Alberto Bonelli e Sara Rocca (U.15) e quello allenato da Beatrice Ricca (U.13) continuano la gli allenamenti e il percorso stagionale, in attesa di conoscere le decisioni della Federazione sulla partenza dei vari campionati.