Volley maschile A2: Cuneo crolla nel recupero contro Castellana Grotte, Serniotti ammette: "Non siamo mai riusciti ad entrare in partita"

Partita da archiviare in fretta per la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo contro la BCC Castellana. Nel recupero della terza d'andata Pistolesi e compagni crollano sotto i colpi degli avversari, battuti per 3-0 solo pochi giorni prima.

Coach Serniotti commenta con poche parole la prestazione della sua squadra: "Oggi c’è poco da dire. Ci hanno messi sotto sin dall’inizio e non siamo mai riusciti a entrare in partita. Spero che già da domenica prossima faremo tesoro della brutta esperienza di oggi".

BCC Castellana Grotte - Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo 3-0 (25-14/25-18/25-19)

Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo: Pistolesi, Wagner 6, Sighinolfi, Codarin 7, Tiozzo 3, Preti 2, Catania (L); Gonzi, Galaverna 11, Bisotto, Bonola 1. N.e. D’Amato, Chiapello (L). All.: Roberto Serniotti II All.: Marco Casale Ricezione positiva: 58%; Attacco: 37%; Muri 1; Ace 2.

BCC Castellana Grotte: Garnica 4, Cazzaniga 11, Patriarca 7, Gitto 9, Ottaviani 9, Rosso 9; De Santis (L). N.e Dall’Agnol, Zonta, Erati, Palmisano.All.: Flavio Gulinelli. II All.: Giuseppe Barbone.Ricezione positiva: 60%; Attacco: 62%; Muri 4; Ace 6.