ArsAREA: il concorso musicale targato Fondazione Fossano in Musica che promette di scovare nuovi talenti

Torna il concorso di Fondazione Fossano in Musica “arsAREA” in una veste del tutto nuova: la selezione è l’evoluzione del Concorso per solisti classici che si arricchisce delle categorie crossover, rock, jazz e pop.



In un anno complesso come quello che stiamo vivendo, la possibilità di esibirsi dal vivo rappresenta un onore per la scuola di musica fossanese e un’occasione per tutti i musicisti. Dal vivo sì, perché attraverso la diretta streaming i giovani talenti avranno l’occasione di mostrarsi al più ampio pubblico possibile. A rendere le selezioni ancora più indimenticabili e professionali vi sarà la giuria composta da professionisti.



ArsAREA vuole fornire ai talenti musicali una piattaforma di presentazione, dove i concorrenti potranno esporre le proprie abilità musicali e la propria esperienza, davanti ad una giuria professionale. Il voto da casa, degno dei migliori talent-show, rappresenterà di certo una sfida per i giovani che, oltre a convincere la giuria, dovranno convincere anche il pubblico da casa.



Il concorso è aperto a tutti i musicisti di qualsiasi nazionalità e si svolgerà dal 5 al 7 marzo per la categoria classica e dal 12 al 14 marzo per le categorie rock, crossover, jazz e pop.



“Siamo molto felici di poter, anche in un anno come questo, invitare i musicisti ad esibirsi. Proprio le vicende dell’ultimo anno ci hanno spinti a reagire e ad allargare la proposta a tutti i musicisti solisti e in gruppo, aprendo la strada a un concorso innovativo e inclusivo - dichiara il direttore della Fondazione Fossano Musica Gianpiero Brignone -. Le opportunità per i musicisti in questo ultimo anno si sono ridotte pesantemente ed è un orgoglio quello di poterne, al contrario, creare”.



Il regolamento completo e la modulistica per l’iscrizione sono disponibili sul sito della Fondazione Fossano Musica all’indirizzo link