Cuneo: il Comune pronto ad ascoltare i "suoi" sportivi

Ha preso il via ieri (21 gennaio) il secondo importante step di ascolto per il progetto “Lo sport come strumento di realizzo di politiche multisettoriali” realizzato dal Comune di Cuneo con il supporto dell’agenzia SG Plus. Dopo una prima fase di survey dedicata al mondo delle società e associazioni sportive, che ha visto una buona adesione da parte delle realtà del territorio impegnate quotidianamente nella promozione di sport e corretti stili di vita, la fase di ascolto si apre a coloro che praticano attività sportiva nella città di Cuneo.

Nei prossimi giorni infatti sarà possibile, per tutti coloro che – più o meno frequentemente – praticano attività motoria/sportiva a Cuneo (sia presso società sportive, sia in maniera libera), compilare un questionario on line sul sito del Comune nel quale indicare modalità di pratica, interessi, punti forti e criticità dello sport locale e fornire inoltre spunti e suggerimenti per il futuro.

Questo momento rappresenta uno step importante, perché consentirà al Comune di approfondire meglio tutte le tematiche legate al movimento, alla pratica motoria e sportiva cittadina, coinvolgendo anche praticanti individuali che, più difficilmente, riescono ad esprimere la loro opinione, le loro necessità e i loro bisogni.

La volontà dell’amministrazione è infatti quella di avere un quadro più possibile completo sulla pratica sportiva locale e di aprire la fase di ascolto a tutti coloro che vorranno essere coinvolti nel percorso che condurrà alla progettazione dello sport di domani in città.

Il questionario contribuirà quindi allo sviluppo di un percorso in più fasi che porterà il Comune di Cuneo a realizzare un piano strategico dello sport mirato ad incrementare l’offerta sportiva in relazione allo sviluppo territoriale, a servizio della cittadinanza e di tutti coloro che praticano in città.

A partire dalle esigenze emerse in questa fase di indagine verrà strutturato un percorso di formazione e sviluppo delle competenze dedicato a dirigenti e operatori al fine di migliorare e accrescere le loro competenze sui temi chiave per lo sviluppo dello sport a Cuneo. In funzione di questi due step si procederà tracciando un percorso pluriennale – piano strategico dello sport – finalizzato alla realizzazione di progettualità concrete e alla creazione di linee guida che rendano lo sport asset strategico per lo sviluppo territoriale e la città di Cuneo punto di riferimento per le attività sportive anche in un’ottica sovracomunale.

Ulteriore elemento di questo progetto sarà l’analisi dell’impiantistica territoriale, basata sui profili economico, gestionale e dei bisogni territoriali, che consentirà all’Amministrazione di valutare gli interventi di adeguamento, manutenzione, miglioramento gestionale ed eventuali nuovi investimenti strutturali nel settore da programmare a breve, medio e lungo periodo per la crescita e lo sviluppo coordinato della Città.