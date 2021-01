Cuneo, in calo la conta dei contagi da Coronavirus: sono 199 sul territorio comunale

Leggermente in calo i numeri del contagio nella città di Cuneo, in linea con la media del territorio provinciale. Per la prima volta dallo scorso 17 ottobre le persone positive a Cuneo sono scese sotto i 200 (199, dato aggiornato ad oggi), 157 sono quelle in isolamento. 143 le persone purtroppo decedute.

Il Centro Operativo Comunale comunica che è sempre attiva la raccolta di aiuti per le famiglie cuneesi che, a causa dell’emergenza sanitaria, si trovano in difficoltà nell’acquistare beni di prima necessità come cibo e farmaci. Chi vuole dare il proprio contributo può farlo mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Cuneo, IBAN: IT 22 P 03111 10201 0 0000 0032346, indicando la seguente causale: “COVID-19 Solidarietà alimentare e Codice Fiscale”. Per coloro che hanno effettuato donazioni nell’anno 2020, e che intendono usufruire della detrazione fiscale del 30% prevista per legge è sufficiente presentare copia della ricevuta di versamento, riportante Codice Fiscale del donante e causale del versamento, ai centri di assistenza fiscale di cui il contribuente si avvale in sede di dichiarazione dei redditi 2021. In caso di smarrimento della ricevuta è possibile richiedere specifica dichiarazione all’Ufficio comunale di Ragioneria (Tel. 0171/444383).