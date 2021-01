Giornata della Memoria: a Bra cerimonia in diretta streaming, per non dimenticare

Il 27 gennaio, Giorno della Memoria, si ricorda la Shoah, uno degli episodi più bui della storia dell’uomo. In occasione della ricorrenza, la Città di Bra ricorda le vittime dell’Olocausto con un’iniziativa fruibile on line e rivolta a tutta la cittadinanza.

L’appuntamento è mercoledì 27 gennaio 2021, alle 20.45 in diretta streaming sul sito istituzionale www.comune.bra.cn.it e sulla pagina Facebook dell’Ente, per una breve ma partecipata testimonianza dai binari della stazione cittadina, con interventi del sindaco Gianni Fogliato, dello storico e presidente del Consiglio Fabio Bailo e di uno studente braidese che ha vissuto in prima persona il viaggio con il treno della memoria, esperienza partecipata nel corso degli anni da numerosi studenti degli istituti superiori cittadini e da sempre sostenuta dal Comune.

Dalla stazione, scelta quale spazio topico che richiama idealmente i luoghi da cui ha avuto inizio la tragedia, i tre relatori ricorderanno la ricorrenza e il suo valore simbolico, ripercorrendo anche una pagina di storia locale tramite le vicende di Adalberto Balog, cittadino braidese internato e morto ad Auschwitz e raccontando, tramite la voce di un giovane testimone, cosa significa oggi ‘memoria’.

“L’invito alla cittadinanza è di partecipare numerosa all’evento, ognuno dalle proprie case, in piena sicurezza. Conservare e testimoniare la memoria di questo tragico momento della Storia è un dovere a cui non vogliamo rinunciare, nonostante l’emergenza pandemia ci impedisca oggi la realizzazione di un evento di piazza – spiegano il sindaco e il presidente del Consiglio cittadino -. Oggi più che mai, dobbiamo far sì che il ricordo di quei fatti ci esorti a non voltare mai lo sguardo dall’altra parte ma a voler conoscere, con consapevolezza e responsabilità, ciò che è stato, per farci interpreti a nostra volta di un messaggio universale di pace e rispetto”.

Dal giorno successivo, il video della Giornata della Memoria 2021 a Bra sarà disponibile sul canale You tube del Comune di Bra.