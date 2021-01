Montagna, Graglia (FI): "20,5 milioni di euro per il comparto neve"

“Abbiamo approvato la proposta di delibera n. 131 che prevede indirizzi per l’utilizzo delle risorse trasferite alla Regione Piemonte con DL 157/20 (Decreto Ristori Quarter). Grazie a questo atto rendiamo disponibili 20,5 milioni di euro per gli operatori del settore del “turismo sulla neve”. Si tratta evidentemente di un comparto letteralmente in ginocchio visto che a differenza di altre attività quelle in oggetto continuano a subire chiusure mirate a causa del protrarsi della pandemia.



Si tratta di una ulteriore boccata d’ossigeno per categorie duramente colpite dalla crisi, che integra importanti misure poste in essere dalla Regione a partire dalla primavera scorsa, quali il Bonus Piemonte, le misure per la riduzione dei costi su mutui e finanziamenti, il Bonus Cultura, il Bonus Vacanze.



Si tratta di un pacchetto di misure, evidentemente a carattere emergenziale, che siamo consapevoli non essere la risposta definitiva, ma che sicuramente rappresentano un elemento vitale per tante attività economiche che costituiscono la spina dorsale di interi comparti economici e per tante famiglie. A seguito dell’approvazione di questo provvedimento seguirà successivamente la definizione delle quote di riparto tra i beneficiari e i comuni sedi delle attività economiche individuate.



Questo provvedimento si pone in continuità con le battaglie che ho sempre portato avanti come Forza Italia in favore dei piccoli comuni e delle aree marginali”. Ad affermarlo in una nota il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia.