Nel 2020, 430 interventi dei Vigili del fuoco di Busca

Il Distaccamento di Busca dei Vigili del fuoco volontari fa il punto sulle attività svolte nel 2020: “Il nostro territorio di competenza – precisa il capo distaccamento Emanuele Castellino – comprende anche i comuni di Costigliole Saluzzo, Tarantasca, Centallo e Villafalletto, ma gli interventi cui siamo stati chiamati durante l'anno scorso hanno toccato altri trenta comuni della provincia di Cuneo. Abbiamo effettuato 430 servizi di soccorso, circa 130 in più rispetto al 2019. Incidenti stradali, incendi, soccorso a persone, ricerca di persone scomparse, riaperture di porte, bonifiche imenotteri, prosciugamenti, alberi pericolanti, fughe gas: questi i casi più frequenti. Il più tragico degli eventi cui siamo stati chiamati è l’incidente stradale di Castelmagno, nella scorsa estate, in cui hanno perso la vita cinque giovani e altri quattro sono stati soccorsi. Siamo poi stati impegnati in una sessantina di interventi sul territorio di Limone Piemonte in seguito all’alluvione”.



Il Distaccamento di Busca conta 26 vigili operativi , di cui 6 capi squadra, e due allievi stanno frequentando il corso di formazione al comando di Cuneo.



Tutti i volontari frequentano costantemente gli aggiornamenti coordinati dal comando di Cuneo: in particolare, durante l’anno della pandemia, la tematica maggiormente affrontata è stata quella dei soccorsi alla persona, l’assistenza al personale sanitario e l'ambiente batterio-chimico-radiologico. Gli altri ambiti di formazione sono stati le tecniche in ambiente acquatico e in ambiente speleo-alpino-fluviale.



“Desidero citare - conclude il capo-distaccamento - l’associazione Amici dei Pompieri Volontari di Busca che da anni si impegna a sostenere le nostre attività, insieme con il Comune. In particolare, poi, voglio ringraziare la Fondazione CRT, il Bim Maria, il Bim Varaita, la ditta Color GI di Saluzzo per i contributi al rifacimento dell’autorimessa”.



“E’ il Comune, a nome dei buschesi, - dice l’assessore al Volontariato Ezio Donadio – che ringrazia i volontari dei Vigili del fuoco, sempre pronti, allenati, aggiornati e professionali in ogni intervento. Una realtà fidata su cui possiamo contare sempre”.