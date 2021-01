Covid, Codiretti Cuneo: bene l'ok agli spostamenti per la cura degli orti

Nelle zone arancioni, come la Provincia di Cuneo, è consentito spostarsi anche al di fuori del Comune o della Regione di residenza per la cura delle superfici agricole, non adiacenti a prima od altra abitazione, ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale. Lo rende noto Coldiretti nel commentare positivamente l’aggiornamento delle FAQ (domande frequenti) sul sito del Governo.

La coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.

“Una precisazione importante – secondo Roberto Moncalvo, Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo – che consente gli spostamenti anche sul nostro territorio per dedicarsi ad un’attività gratificante e utile e per chi vuole garantirsi cibo genuino e trascorrere un po’ di tempo all’aria aperta. In più la piccola agricoltura familiare per autoconsumo, in una situazione emergenziale come quella attuale, ha una sua rilevanza, in quanto può rappresentare un’integrazione importante al bilancio familiare”.

“Investire sulla cultura dell’orto significa impegnarsi in una capillare azione di educazione alimentare per sensibilizzare i cittadini nei confronti della stagionalità delle produzioni, del rispetto ambientale e delle reali caratteristiche del cibo che si porta in tavola. Oggi non mancano casi, soprattutto tra i più giovani, di chi ha scelto di acquistare terreni abbandonati per portarli a nuova vita, dando peraltro un grande contributo alla tutela ambientale e paesaggistica” dichiara il Direttore di Coldiretti Cuneo Fabiano Porcu.

