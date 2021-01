Lutto nel monregalese per la scomparsa di Giovanni Sordo, Cavaliere al Merito della Repubblica

Cordoglio nel monregalese per la scomparsa di Giovanni Sordo che si è pento all'età di 94 anni, lo scorso 19 gennaio. Nato a Bastia Mondovì, era stato insignito della Croce di Cavaliere OMRI dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nel 2017.

"Pensionato metalmeccanico, ha sempre lavorato sodo. All'età di 13 anni , quando frequentava l’Istituto Tecnico “Garelli”, dovette abbandonare gli studi per sostenere le esigenze famigliari, quale apprendista in una industria metalmeccanica, addetta alla produzione bellica per l'aeronautica militare" - a ricordarlo con queste parole è Romolo Garavagno, che con affetto ripercorre la sua vita - "Nel 1943 per le gravi situazioni delle fabbriche, con pericolo di bombardamenti, passò , in qualità di aiutante agricolo, in un a cascina di S.Anna Avagnina. Alla Liberazione entrò nella fonderia Bassani e Manfredi, fino alla chiusura nel 1956. Fu a fianco di sindacalisti quali Borgna, Panero, Manassero e Tomatis. Per proseguire nel lavoro si trasferì ad una fonderia di Torino, rientrando in città nelle Fonderie di Carassone, ove le condizioni erano decisamente pesanti, per fumi e polveri, qui incorse in un grave incidente sul lavoro cioè la perdita totale dell’occhio destro".

Nel 1980 raggiunse finalmente la pensione e da allora si dedicò ancora di più al volontariato.

"Con gli “Amici di Piazza” non mancò mai all’allestimento delle Mostre dell’Artigianato ed alle Grancastagnate, ma pure in mille altre occasioni" - prosegue Garavagno - "La Parrocchia del Cuore Immacolato lo ebbe tuttofare nella edificazione della Chiesa (che tutt’ora dispone di un artistico Altare da lui donato) e delle opere oratoriali nonché specialmente nell’allestimento e cura del Campeggio di Saretto, per la onlus “col. G. Cordero Lanza di Montezemolo” eseguì vari impegni nel Giardino Salvo d’Acquisto, a Frabosa Sottana prestò l’opera ingegnosa nel restauro della Cappella di S. Lodovico a Riofreddo, con la PAM non si tirò mai indietro nella organizzazione di gare podistiche. Per il suo profondo impegno sociale, l'on. Chiara Gribaudo aveva sollecitato e ottenuto Presidente della Repubblica la nomina a Cavaliere OMRI, arrivata nel 2017".