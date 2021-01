Investire in Bitcoin in automatico si può?

Vuoi iniziare ad investire in Bitcoin e guadagnare? Il trading online è un'attività che ti attira? Molte persone, negli ultimi tempi e non solo, hanno iniziato a fare soldi investendo in criptovalute e altri strumenti finanziari con le stesse caratteristiche.



Le criptovalute non sono altro che degli asset finanziari con un elevato tasso di volatilità. Che significa? Lo scoprirai più avanti continuando a leggere questo articolo.



Negli ultimi tempi (gli ultimi 6 mesi) il valore di Bitcoin è schizzato alle stelle, complice anche gli accordi che la criptovaluta ha stipulato con giganti del settore dei pagamenti come Paypal. Vediamo nel dettaglio in cosa consistono e perché investirci sopra.

Cosa sono i Bitcoin?

I bitcoin non sono altro che delle criptovalute, ovvero, degli asset finanziari particolarmente volatili il cui valore oscilla di continuo sulla base di una moltitudine di fattori. Recentemente, i bitcoin si stanno diffondendo anche come valuta corrente: in poche parole, sarai in grado di pagare prodotti e servizi servendoti di queste valute virtuali.La volatilità appena citata non è altro che un indicatore del fatto che il valore di queste monete varia di continuo e non è assolutamente facile prevedere quale tra un mese oppure alla fine delle 24 ore. Inoltre, a differenza di quanto avviene per il mercato azionario, il mercato delle criptovalute è sempre "aperto". Non c'è tregua.Il bitcoin è sempre stata una criptovaluta non vista molto di buon occhio. Fin dalla sua nascita, molto esperti di finanza hanno affermato che questa moneta virtuale avrebbe avuto vita breve.

Ciò non è stato: siamo nel 2021 e siamo ancora a parlare di uno dei fenomeni più importanti del mondo della finanza.Come accennato, negli ultimi 6 mesi, il valore di bitcoin è aumentato in maniera esponenziale. Si è passati da una valutazione di circa 6000 euro a superare la barriera dei 40000 euro all'inizio del 2021. Certo, poi c'è stata una riduzione repentina al di sotto dei 30000 euro. Cosa è successo? In quel "drop" (così viene chiamata la perdita di valore di un asset finanziario) ci sono state migliaia di persone che hanno guadagnato milioni di euro vendendo e riacquistando bitcoin dopo che avevano perso valore.

Come investire in bitcoin?

Una delle domande che tutti si pongono è: come investire in Bitcoin? Quali piattaforme utilizzare?



Come ti ho detto, il valore di bitcoin oscilla continuamente ogni giorno e ogni secondo: è davvero difficile essere sempre attenti ai suoi andamenti.



Per questo motivo, è importante che tu abbia degli strumenti automatici che ti consentono di acquistare e vendere senza muovere un dito. Bitcoin trader crypto robot è una di queste soluzioni.



Affidandoti a questo tool online, sarai in grado di monetizzare le transazioni finanziarie su bitcoin come fanno i grandi investitori di criptovalute. Questo sistema è completamente gratuito e sicuro. Non dovrai far altro che depositare il tuo denaro e iniziare ad investire in bitcoin completamente da zero e senza commissioni. Provalo gratuitamente e inizia a guadagnare con le criptovalute.